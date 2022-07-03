وقف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، على جاهزية قوات أمن الحج للعام الحالي.واستعرض خلال الاحتفالية السنوية استعدادات قوات أمن الحج والأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم الحج الحالي.وأظهر العرض جاهزية القطاعات الأمنية المشاركة في أمن الحج لهذا العام، لتوفير أقصى درجات الأمن والأمان لضيوف الرحمن، لأداء فريضة الحج بيسر وسهولة.شمل العرض تقديم عدد من الفرضيات العسكرية التي تضمنت استعراض أبرز الآليات الحديثة المستخدمة ضمن مهمات الحج هذا العام، وفرضية أمنية لقوات الطوارئ الخاصة، تُعنى بالتصدي للإرهاب والعنف المسلح، واستُخدمت خلالها التقنية الحديثة.