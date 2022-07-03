أدى محافظ محايل عسير علي بن إبراهيم الفلقي، بحضور عدد من القيادات الأمنية، الصلاة على شهيد الواجب الجندي أحمد بن حسين علي عسيري، في جامع الشيخ محمد الفلقي (رحمه الله).

وقدم محافظ محايل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتعازي وزير الداخلية، وأمير منطقة عسير، إلى ذوي شهيد الواجب، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة؛ دفاعاً عن الدين والوطن، سائلين الله (عز وجل) أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.