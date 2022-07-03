شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الأحد) افتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف، بتكلفة إجمالية خلال المرحلة الأولى بـ227 مليون دولار، فيما اعتبر وزير النقل المهندس كامل وزيري المشروع بأنه من أهم وسائل المواصلات في مصر، وأنه صديق للبيئة ويوفر استهلاك الوقود ويعمل على تخفيف الاختناقات المرورية.

وحددت وزارة النقل شرائح تذاكر القطار الكهربائي للتنقل بين جميع المحطات، التذكرة لـ3 محطات بـ15 جنيهاً، والتذكرة حتى 5 محطات بـ20، وحتى 7 محطات بـ 25، و9 محطات بـ 35 جنيها.

ويربط القطار الكهربائي الخفيف إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق ‏والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏«القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية»، ويساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة ‏والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر، ويتكون القطار من 6 عربات، وهو شبيه بقطارات مترو الأنفاق نوعًا ما، ويتم تشغيله بقوة الجر الكهربائي، وتم تصميمه لتكون المسافة بين المحطة والثانية 7 كيلو مترات، وتم اختيار أماكن المحطات بعناية شديدة جداً، لتخدم كل المدن الجديدة بشرق القاهرة، وكذلك المدن المستقبلية بطول مساره، كما يعتبر أول قطار كهربائي خفيف تنفذه الهيئة القومية المصرية للأنفاق.