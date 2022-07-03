أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، وذلك للفترة من 24/‏ 11/‏ 1443هـ الموافق 23/‏ 6/‏ 2022م حتى 30/‏ 11/‏ 1443هـ الموافق 29/‏ 6/‏ 2022م، عن ضبط 13511 مخالفا تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة؛ منهم 8073 مخالفاً لنظام الإقامة، و3368 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2070 مخالفاً لنظام العمل.وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 214 شخصاً؛ 57% منهم يمنيو الجنسية، و31% إثيوبيو الجنسية، و12% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 62 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.وتم ضبط 18 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 68402 وافد مخالف، منهم 64934 رجلاً، و3468 امرأة، وتمت إحالة 55740 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 4557 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12607 مخالفين.وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.