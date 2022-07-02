أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض خدمة إلكترونية لحجز موقع لبيع الأضاحي مؤقتا في مدينة الرياض، وحددت - تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك - ثمانية مواقع مؤقتة موزعة جغرافيا على أنحاء متفرقة بهدف التسهيل على المستفيدين الراغبين في شراء الأضاحي بالقرب من مقار سكنهم، وتسهيل الوصول إلى نقاط البيع ومواقع الاستلام والتسليم، وتخفيف الزحام على الأسواق الرئيسية.

وأوضحت الوزارة أن البيع في المواقع المحددة يتم خلال الأيام من 5 إلى 12 من ذي الحجة 1443هـ، وتشمل المواقع حي الجنادرية في الأرض التي تقع شمال أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وساحة السلام مول الواقعة عند تقاطع طريق الدائري الغربي مع طريق إسحاق، وحي الملقا بالقرب من تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول إلى جهة الشمال، وحي ظهرة لبن إلى الشرق من طريق الدائري الغربي، والعارض إلى الشمال من طريق الملك سلمان وتحديدا بين طريق أبي بكر الصديق وطريق الملك عبدالعزيز، وحي بدر في الأرض التي تقع بينَ شارع الخليفة المأمون وشارع أم عمارة، وحي القادسية على طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وحي المشاعل على شارع ابن ماجة.

وأكدت الوزارة، أن حجز الموقع يتم دون رسوم عبر الدخول إلى منصة «نما» الإلكترونية: https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=xuyaRBszdvA=، واستكمال عملية تسجيل الدّخول من خلال النفاذ الوطنيّ، والنّقر على مواقع البيع المؤقّتة من قائمة واختيار الموقع، والاطّلاع على كافّة الشروط والضوابط، واتّباع كافّة التعليمات وصولا للانتهاء من حجز الموقع.

وأشارت الوزارة، إلى أن ضوابط واشتراطات الخدمة تشمل البيع خلال الأيام من 5 إلى 12 من ذي الحجة، ويقتصر البيع على السعوديين أو الشركات أو المؤسسات العاملة في مجال تجارة المواشي، وتجهيز المواقع المخصصة للبيع بحد اقصى يوم الخامس من ذي الحجة حسب المواصفات، والالتزام بالنظافة العامة للحظائر داخل الموقع، وتوفير العمالة المؤهلة والكافية لرعاية الحيوانات وفقا لنوعيتها، والتخلص الصحي من النفايات والحيوانات النافقة وفق الإجراءات الصحية، وتهيئة وتوفير المكان المناسب لإيواء الحيوانات وتوفير الماء والغذاء، وعدم إجراء أي إحداثات على الموقع المستلم، مشيرة إلى أنه في حال عدم تشغيل الموقع في السادس من ذي الحجة سيتم سحب الموقع وتسليمه لمستفيد آخر، حيث يمنع تأجير أو بيع أو تسليم الموقع للغير، داعية إلى إعادة الموقع بعد انتهاء الموسم بحالة نظيفة وخاليا من المخلفات، والالتزام بتعليمات مراقبي الوزارة والتعاون معهم في تطبيق النظام.