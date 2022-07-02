أنقذ فريق طبي حاجاً إيرانياً في العقد السادس من ذبحة صدرية حادة داهمته خلال توجهه إلى الحرم المكي الشريف لأداء الصلاة.

واستقبلت طوارئ مدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة حالة الحاج الذي كان يعاني من ألم حاد في الصدر، وقام الفريق الطبي في مركز القلب بعمل قسطرة تشخيصية عاجلة، مع فحوصات كاملة، وأشعة مقطعية أظهرت نتائجها وجود انسداد أكثر من شريانين في القلب سببت له ذبحة صدرية حادة، وقرر الفرق إجراء عملية قلب مفتوح، إلا أن المريض رفض هذا الإجراء، وبعد التشاور مع طبيب حملته للحج تقرر تركيب دعامات للشرايين المتضررة، وتماثل المريض للشفاء وهو حالياً يتمتع بصحة جيدة، وبصدد الخروج والانضمام إلى حملته لإكمال نسكه.