أعلنت شبكة «إيجار» انه لا يحق للمؤجر أخذ نسخة من المفتاح الشقة السكنية بعد تأجيرها، وفي حال وجود خلاف يمكن التوجه للجهات القضائية حسب الاختصاص.

كما أكدت أنه لا يحق للمؤجر فصل الكهرباء والماء والغاز، إذ إن هذا الإجراء يعد مخالفا، وفي حال وجود نزاع فيمكن للمستأجر التوجه للتحكيم العقاري حسب الاختصاص.

يذكر أن شبكة «إيجار» تتضمن خدمة الاستلام والتسليم الإلكتروني للوحدة السكنية، وتمكّن الخدمة أطراف العملية الإيجارية من توثيق حالة الوحدة السكنية عند استلامها وتسليمها بحيث تكون مرتبطة بالعقد الموثق في شبكة إيجار، من خلال نماذج إلكترونية تتم تعبئتها والتوافق عليها من الأطراف المتعاقدة من خلال دخولهم إلى منصة سكني.

ويشترط للاستفادة من الخدمة: وجود عقد في شبكة إيجار (ضمن المدد المحددة)، تشمل الخدمة العقد السكني فقط دون التجاري (في المرحلة الحالية)، تسجيل الدخول إلى منصة سكني للوصول إلى الخدمة.