أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، وذلك للفترة من 1443/11/24 الموافق 2022/6/23 وحتى 1443/11/30 الموافق 2022/6/29 عن ضبط 13,511 مخالفاً، منهم 8073 مخالفاً لنظام الإقامة، و3368 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2070 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 214 شخصاً، 57% منهم يمنيو الجنسية، و31% إثيوبيو الجنسية، و12% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 62 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 18 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

أما من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 68,402 وافد مخالف، منهم 64,934 رجلاً، و3468 امرأة، في حين تمت إحالة 55,740 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 4557 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12,607 مخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.