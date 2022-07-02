اعتلى المنتخب السعودي للرياضيات منصات التتويج في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين 2022 محققاً 6 ميداليات (ذهبية و4 فضيات وبرونزية) في دورته الـ26 التي أقيمت في البوسنة والهرسك خلال الفترة من 28 يونيو إلى 3 يوليو الجاري.

وشهدت المنافسات مشاركة 106 طلاب يمثلون 18 دولة، وبذلك رفع المنتخب السعودي للرياضيات رصيده إلى 53 ميدالية خلال مشاركاته في الأولمبياد بتمثيل من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بالشراكة مع وزارة التعليم.

وحصل الطالب معاذ القحطاني من إدارة تعليم الرياض على الميدالية الذهبية، فيما حقق الميداليات الفضية الأربع الطلاب: يوسف بخيت من الهيئة الملكية بينبع، وأحمد الشهري من تعليم الرياض، وعبدالكريم السالم من تعليم الشرقية، ومحمد السعيد من تعليم الأحساء، بينما حقق الطالب محمد الغامدي من تعليم الشرقية ميدالية برونزية.

وحقق الطالب معاذ القحطاني الدرجة الكاملة 40 من 40 من بين 5 طلاب فقط تمكنوا من تحقيق الدرجة الكاملة بين المشاركين هذا العام، كما فاز الطالب أحمد الشهري بجائزة خاصة لتقديمه حلًا فريدًا في سؤال الهندسة.

وأوضحت الأمين العام المكلف لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) الدكتورة آمال الهزاع أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتوالية لأبناء الوطن من الموهوبين والموهوبات، ويعكس تضافر الجهود بين موهبة وشركائها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيدةً بقدرات طلاب وطالبات الوطن وتحقيقهم العديد من الإنجازات على المستوى الدولي، الأمر الذي سيسهم في بناء مستقبل الوطن وتعزيز ثروته البشرية.

وقالت: «إن تحقيق الطالب الشهري جائزة خاصة في سؤال الهندسة، وحصول الطالب معاذ القحطاني على الدرجة الكاملة دليل على المستوى العالي من التدريب والاستعداد للطلاب السعوديين، خصوصا أن القحطاني كان من بين أقل من 5 فقط من الطلاب الذين حققوا هذه الدرجة».

وتعد هذه المشاركة العاشرة لمنتخب السعودية في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات، حيث حقق الفريق السعودي خلال مشاركاته 53 ميدالية من بينها 8 ذهبيات و17 فضية و22 برونزية.

ويعد إنجاز السعودية في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات امتدادًا لسلسلة الإنجازات العلمية العالمية في المسابقات الدولية التي تشارك فيها المملكة ممثلةً بوزارة التعليم و«موهبة»، كما يجسد ثمرة التعاون بينهما وبين جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) لتدريب وتأهيل الفريق السعودي للرياضيات لحصد الجوائز.