نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس، في مراسم احتفال جمهورية بوروندي الصديقة بالذكرى الستين لاستقلال الجمهورية، في العاصمة بوجمبورا.

ونقل نائب وزير الخارجية خلال مراسم الاحتفال، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لرئيس جمهورية بوروندي إيفاريست ندايشيمي بمناسبة ذكرى الاستقلال، وتمنياتهما له بالتوفيق والسداد، ولحكومة وشعب جمهورية بوروندي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.