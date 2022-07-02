تمكّن فريق طبي في مستشفى عسير المركزي برئاسة استشاري جراحة المسالك البولية والأورام والروبوت والمناظير الدكتور عبدالمجيد الألمعي، من إجراء أول عملية نوعية في المنطقة الجنوبية، باستخدام الروبوت لمريض كان يعاني من نزيف بولي مع صعوبة في التبول وتقطع وتبول متكرر أثناء النوم وشعور بعدم إفراغ المثانة بالكامل. وبعد الكشف على المريض بالعيادة وإجراء الفحوصات الطبية والإشاعات اتضح أنه يعاني من وجود ورم سرطاني ويحتاج إلى عملية جراحية كبيرة ونوعية وهي استئصال جذري للبروستاتا والغدد اللمفاوية مع الحفاظ على الأعصاب، ولكونها تتطلب دقة عالية في الأداء وأجهزة دقيقة تساعد في إجرائها والحفاظ على الأعصاب والشرايين في المنطقة التي تجرى فيها العملية، ولتوفر هذه الإمكانات في مستشفى عسير المركزي، فقد قرر الطبيب المعالج استشاري جراحة المسالك البولية والأورام والروبوت والمناظير، إجراء هذه العملية النوعية بهذا الجهاز وتكللت بالنجاح التام، ووفرت على المريض عناء الجراحة المفتوحة التي تحتاج لشق جراحي كبير يحتاج إلى وقت أطول للشفاء، ونقل دم، وإقامة أطول في المستشفى والكثير من المضاعفات. يُذكر أن المملكة تُعد من الدول المتقدمة في استخدام جراحة الروبوت، وإدخالها في مستشفياتها بهدف خدمة المرضى بالرغم أنها من التقنيات المتقدمة التي تتم في مراكز طبية متخصصة. وقال استشاري جراحة المسالك البولية والأورام والروبوت والمناظير بالمستشفى، إننا نشعر بالرضا لنجاح هذه العملية التي تمت بدعم وتعاون رئيس قسم جراحة الكلى والمسالك البولية في المستشفى الدكتور سعيد أبو سرهد، والإدارة الطبية.