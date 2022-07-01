أكمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف الخطة التشغيلية للمسالخ وأسواق النفع العام استعداداً لموسم عيد الأضحى المبارك.

وكثف الفرع من عدد العاملين والمراقبين لأكثر من 70 موظفاً للكشف على الأضاحي والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والوبائية وفحص اللحوم بأيام النحر وضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي، في 8 مسالخ بالإضافة لعدد من المطابخ المرخصة لممارسة الذبح الموسمي بعد استكمال الشروط اللازمة وتحت إشراف الفرع وذلك تسهيلاً للمستفيدين وتجنبا للازدحام.

يذكر أن الفرع سيطلق حملة أضحيتي للمضحين والتي تهتم بشرح اختيار الأضحية وخلوها من الأمراض والطرق السليمة لحفظ اللحوم وسلامتها من التسمم.