شدد مطار الملك خالد الدولي بالرياض، على أن فترة الذروة الحالية تتطلب التأكد من بعض الإجراءات لتسهيل إجراءات السفر، أبرزها دخول الصالة فقط للمسافرين، والتأكد من توافق الأمتعة مع الوزن المسموح به في التذكرة، وإصدار بطاقة الصعود إلكترونياً عبر موقع أو تطبيق شركة الطيران قبل الوصول للمطار.

وأشار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الجمعة»، إلى ضرورة إحضار جواز السفر أو بطاقة الهوية حسب متطلبات وجهة المسافر، وتأكيد حجز الرحلة مع الحضور للمطار بوقت كاف للرحلات الداخلية ساعتين والدولية 3 ساعات، وكذلك إحضار أي وثائق سفر قد يحتاجها المسافر مثل التأشيرات والجواز الصحي أو فحص PCR حسب متطلبات الوجهة، والتأمين الطبي للأطفال تحت 12 عاما.

وقال في سلسلة تغريدات عبر الحساب الرسمي: «نود التأكيد على أن خدمة المسافرين وراحتهم تعد أولوية قصوى لدينا، وسنقوم بتحديثات مستمرة للركاب من خلال قنواتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حال الحاجة إلى تغيير أو إلغاء الحجز يرجى التواصل مباشرة مع الناقل الجوي لمعرفة الحقوق الخاصة بالمسافرين».

وأوضح مطار الملك خالد الدولي، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية خدمة أكثر من 87 ألف مسافر (قدوم ومغادرة) تزامنا مع بدء موسم الصيف عبر جميع صالات المطار من دون إلغاء لأي رحلة.