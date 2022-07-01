أجرى وفد من مجلس إدارة جمعية «اعلاميون»، على رأسهم رئيس مجلس إدارة فرع منطقة مكة المكرمة الإعلامي سعود علي الثبيتي يرافقهم عدد من المسؤولين والإعلاميين، زيارة إلى جمعية البر بجدة ومركز هشام عطار للغسيل الكلوي التابع للجمعية بهدف إرساء المزيد من جسور التعاون الإعلامي والمجتمعي بين الجانبين.

والتقى الوفد عضو مجلس الإدارة رئيس نادي البر التطوعي محمد سعيد أبو ملحة، والرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محيي الدين حكمي، وعدداً من مسؤولي الجمعية.

وقدم المهندس حكمي من خلال العرض المرئي شرحاً عن تاريخ ونشاطات الجمعية المتنوعة، التي تشمل كفالة الأسر والأيتام، وعلاج مرضى الفشل الكلوي، وغيرهما من البرامج والأنشطة المجتمعية، ملقياً الضوء على الجهود التي تبذلها الجمعية لاستدامة وتمكين وحوكمة العمل الخيري، وتيسير أداء الاعمال فيه بما يتواكب مع مستهدفات الرؤية التنموية 2030، مع الحرص على تطبيق معايير الجودة في جميع نشاطات الجمعية، مبرزاً دور التحول الرقمي كأحد مُمكِّنات العمل الخيري والذي تجسد في أجهزة الخدمة الذاتية ومنصة البر الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة، كما تطرق الحكمي إلى حرص الجمعية على تحقيق الاستدامة من خلال الأوقاف والمشاريع الاستثمارية والتي برز من بينها مشروع «مقصد جدة» التجاري الذي سيقام على مقر الجمعية الرئيسي بحي الزهراء، وسيدعم مختلف البرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية.

وكان وفد جمعية «إعلاميون» -فرع منطقة مكة المكرمة- قد استهل برنامجه بزيارة مركز هشام عطار للغسيل الكلوي، حيث تم خلال الزيارة الاطلاع على تفاصيل الخدمات المقدمة للمرضى.

وقد ألقى عضو مجلس الإدارة رئيس نادي البر التطوعي محمد سعيد أبو ملحة خلال اللقاء، الضوء على تاريخ المركز وجهوده المجتمعية لمساعدة مرضى الفشل الكلوي، داعياً إلى تعزيز التعاون الإعلامي مع الجمعية والمركز لتقديم مزيد من المبادرات الداعمة لاستدامة وتمكين العمل الخيري، ودعم مبادرات المركز في مساعدة مرضى الفشل الكلوي، وضرورة تفعيل العمل التطوعي للمتخصصين في هذا المجال لتقديم خدماتهم الطبية والتوعوية فيه، ناهيك عن أداء الشركات لمسؤولياتها الاجتماعية، وضرورة تسليط الضوء الإعلامي على هذا الجانب المهم.

من جهته، استعرض المدير الطبي للمركز الدكتور محمود الصاوي تاريخ ونشاطات المركز في مساعدة مرضى الفشل الكلوي، ومعايير قبول المرضى والخدمات التي يقدمها قبل وبعد الغسيل، مسلطاً الضوء على الرعاية الطبية والتوعوية والنفسية والاجتماعية التي يتم تقديمها من خلال الاختصاصيين، إضافة الى إجراء التحاليل الطبية والتنسيق مع المستشفيات لتحويل بعض المرضى ممن يعانون من مشكلات صحية أخرى.

وبيَّن أن المركز وقّع عدداً من الشراكات مع مؤسسات وجمعيات متخصصة لدعم خدمات الغسيل التي تصل تكلفتها إلى 350 ريالاً للجلسة، موضحاً أن المركز يستقبل الآن نحو 220 مريضاً يمكن زيادتهم إلى 290 مريضاً، في حال توفر الإمكانات المادية، حيث يتم تقديم الخدمة لهم من خلال 50 جهازاً للغسيل الكلوي، مشيراً إلى أن المركز قدم مع مركز عبدالكريم بكر الطبي التابع للجمعية نحو 550 ألف جلسة غسيل كلوي استفاد منها المرضى المحتاجون، ودعا الدكتور الصاوي في ختام كلمته إلى ضرورة تسليط الضوء على هذه المراكز التي تنقذ بإذن الله أرواح المرضى، لتقديم الدعم المستمر لها لاستدامة خدماتها.

ثم قدم بعض الإعلاميين عدداً من المقترحات التي من شأنها مساندة الاستدامة المالية بالمركز وتمكينه من تقديم مزيد الخدمات العلاجية والوقائية للمرضى.

ثم أجرى أعضاء الوفد جولة على أقسام المركز، تفقدوا خلالها المرضى للاطمئنان عليهم، واطلعوا على الخدمات الأساسية والمساندة التي يتم تقديمها لهم.

وفي ختام الزيارة، شكر رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون -فرع منطقة مكة المكرمة- سعود علي الثبيتي، مجلس إدارة الجمعية وجهازها التنفيذي على جهودهم المميزة لدعم العمل الخيري والاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية، مؤكداً أن هذه الزيارة تهدف إلى دعم العمل المجتمعي من خلال الإعلام عبر توطيد التعاون مع الجمعية وغيرها من منظمات القطاع غير الربحي بما يساهم في تقديم خدماتها التي تترك أثرها الإيجابي المستدام في خدمة المجتمع.