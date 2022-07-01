كشفت وزارة العدل أنه في حال رغبة الشخص البالغ عمره 65 عاما فأعلى، بالتوكيل، فيلزمه إجراء ذلك لدى أحد الموثقين عبر بوابة «الموثق» من خلال الرابط التالي https://mwathiq.sa.

وأكدت أنه يمكن تحميل تطبيق وزارة العدل وطلب خدمات كتابات العدل المتنقلة في حال وجود المستفيد في إحدى المدن المستفيدة من الخدمة.

وشددت على أنه يمكن التوكيل إلكترونيا عبر بوابة «ناجز» من خلال الرابط التالي https://najiz.sa إذا كان عمر المستفيد «الموكِّل» ما بين 18 و65 عاما، وإذا كان عمره أعلى من ذلك وسبق له التوكيل فيمكنه التوكيل إلكترونياً كذلك.