أكد أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أهمية العمل وفق منهجية تكاملية بين جميع الأجهزة الحكومية في المنطقة، لترجمة حجم الرعاية والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، انطلاقاً مما أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من شرف خدمتهم، وانفاذاً لتوجيهاته الكريمة لجميع قطاعات الدولة المعنية للقيام بهذا العمل العظيم على أكمل وجه وبذل كل ما من شأنه التيسير عليهم ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة.

جاء ذلك خلال لقائه مدير مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة اللواء الطبيب أحمد البريدي، ومساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد الخلاوي.

وقدّم أمير المنطقة، عظيم شكره وتقديره، لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تفاعل الخدمات الصحية بوزارة الدفاع ومشاركتها في هذه المنظومة المتكاملة وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1443، خدمةً لحجاج بيت الله الحرام وزوار المدينة المنورة، مشيداً بجهود إدارة مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة في تهيئة المركز الطبي المتنقل وتجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والكوادر المؤهلة لخدمة الزوار والمصلين.

وخلال اللقاء، اطّلع أمير منطقة المدينة المنورة، على منظومة الخدمات التي يُقدمها المركز الطبي المتنقل لمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة في ساحات المسجد النبوي، والتي دُشّنت خدماته أخيراً لتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية لضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة خلال موسم الحج.

من جهته، قدّم اللواء الطبيب أحمد البريدي، شرحاً عن المركز الطبي المتنقل الواقع في الساحات الغربية للمسجد النبوي الشريف، والذي يقدم خدماته للمستفيدين بطاقة استيعابية تصل إلى 20 سريرا بمختلف الخدمات والتجهيزات، إضافة إلى تهيئة 4 نقاط فرز متخصصة لقياس العلامات الحيوية، إلى جانب تخصيص عربتين متنقلتين، إحداهما للتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة بسعة 8 أسرة، والأخرى عيادات أولية وتحتوي على 8 أسرة ملاحظة، وبين اللواء البريدي أن المركز المتنقل يقدم خدمات علاج الإجهاد الحراري بسعة 4 أسرة والإنعاش القلبي الرئوي فضلاً عن خدمات المختبر والصيدلية، إلى جانب تفعيل برامج التوعية الصحية من خلال شاشات التثقيف الصحي بلغات متعددة، واضافة خدمة العلاج الطبيعي.

وفي نهاية اللقاء، قدمّ مدير مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، عظيم شكره وامتنانه، لأمير المنطقة ونائبه على دعم مختلف القطاعات الحكومية بالمنطقة للقيام برسالته السامية في سبيل خدمة ضيوف الرحمن زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتهيئة الأجواء لهم لأداء عباداتهم في أجواء مفعمة بالروحانية والأمن والطمأنينة والسكينة.