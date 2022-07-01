أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم (الخميس)، التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في السعودية للعقدين القادمين.• تطلُّعات طموحة لقطاع البحث والتطوير والابتكار:- يصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% في 2040- إضافة 60 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي عام 2040- يُسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني- إعادة هيكلة قطاع البحث والتطوير والابتكار- تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد للإشراف على القطاع- إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار- العمل على استقطاب أفضل المواهب الوطنية والعالمية- التعاون مع مراكز البحث والشركات والقطاعين غير الربحي والخاص• 4 أولويات وطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار:1 - صحة الإنسانتستهدف:* الوصول إلى حياة صحية أفضل وأطول* مواجهة أهم التحديات الصحية في السعودية والعالم* إيجاد حلول جذرية للأمراض المزمنة وغير المعدية* توفير أعلى معايير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع* إمداد العالم بأحدث التقنيات الدوائية القائمة على التقنية الحيوية2- استدامة البيئة والاحتياجات الأساسيةتستهدف:* تطوير تقنيات صديقة للبيئة لتوفير المياه وتحليتها* تقنيات حديثة ومستدامة لإنتاج الغذاء وزيادة المساحات الخضراء* تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه* تقنيات مستدامة لإنتاج الكهرباء منخفضة التكلفة3- الريادة في الطاقة والصناعةتستهدف:* استمرارية قيادة السعودية لأسواق الطاقة* ابتكار تقنيات لإنتاج الطاقة البديلة* ضمان استدامة الطلب على النفط* إنتاج صناعات متقدمة تقنياً وذات قيمة عالية* تطوير قطاع التعدين بشكل تنافسي ومستدام4- اقتصاديات المستقبلتستهدف:* تعزيز الابتكار في التقنيات الرقمية في القطاعات ذات الأولوية* تطوير مستقبل الحياة الحضرية وبناء مدن ذكية خالية من الكربون* استكشاف أعماق البحار* بناء مكانة عالمية للسعودية في مجال الفضاء