استقبل مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ضيوف الرحمن القادمين لأداء حج هذا العام وذلك بمركز استقبال الحجاج بالنورية.

وقُدمت لضيوف الرحمن الهدايا تعبيراً عن الفرحة بمقدمهم وإظهار معاني المحبة والتآلف والتآخي بين المسلمين. فيما عبر ضيوف الرحمن عن امتنانهم لهذه اللفتة التي تؤكد المشاعر الأخوية والإسلامية الصادقة التي يكنها الشعب السعودي لضيوف بيت الله الحرام، مؤكدين أنهم شعروا بتواجدهم بين أهلهم وذويهم وترابطهم مع الشعب السعودي بروابط الأخوة والمحبة، مقدمين شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على ما وفرته من خدمات عظيمة وجليلة لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم التي ستمكنهم بعون من الله وتوفيقه من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة وأمان. حضر الاستقبال محافظ الجموم هاني بن محمود أبوالعلا، و مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز بن فوزان العتيبي، ومدير مركز تفويج الحجاج بالنوارية حسين العدني.