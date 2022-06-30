بدأت في العاصمة الأذربيجانية باكو أعمال مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة دول عدم الانحياز بمشاركة وفد السعودية برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ورؤساء برلمانات الدول الأعضاء في حركة دول عدم الانحياز.

ورحب رئيس جمهورية أذربيجان برؤساء البرلمانات المشاركين في المؤتمر، مؤكدا أن بلاده ستبادر في تأسيس مكتب دعم حركة دول عدم الانحياز لدى منظمة الأمم المتحدة، وأن هذه المبادرة تلقى دعمًا من جميع أعضاء حركة دول عدم الانحياز.

وأشار إلى أن تأسيس مكتب دعم الحركة من شأنه أن يؤدي دورًا مهمًا في حماية مصالح أعضاء الحركة في المحافل الدولية، وتعزيز التضامن بين الأعضاء، مؤكداً أن العمل البرلماني المشترك سيعزز من العلاقات الثنائية بين الدول.

من جهتها أشارت رئيسة البرلمان في جمهورية أذربيجان صاحبة غافاروفا -في كلمتها التي ألقتها خلال افتتاح المؤتمر- إلى أن أعضاء الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز يمثلون قوة كبيرة ومؤثرة على مستوى العالم، مؤكدة أن العالم يمر بمتغيرات تتطلب وقوف البرلمانيين والعمل المشترك بينهم.

وبحث أعضاء الشبكة البرلمانية لحركة دول عدم الانحياز خلال أعمال المؤتمر ما تضمنه بيان باكو الذي سيصدر عن المؤتمر، ونظام قواعد عمل الشبكة البرلمانية لحركة دول عدم الانحياز مع المصادقة على شعار وعلم المنظمة وانتخاب رئيس المؤسسة ونوابه.

واستمع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء خلال المؤتمر لعددٍ من المداخلات التي ألقاها عددٌ من رؤساء المنظمات الدولية، وعددٌ من رؤساء المجالس والبرلمانات.