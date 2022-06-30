دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي اليوم خدمة الحجز الإلكتروني لموعد لذبح الأضاحي بمسالخ الوزارة المعتمدة في مدينتي مكة المكرمة والرياض؛ وذلك بهدف التسهيل على الأفراد وقطاع الأعمال، وتخفيف الزحام عن المسالخ، وتنظيم عملية التوافد.

يأتي هذا ضمن إطار خطة التحول الرقمي للوزارة في قطاعات المنظومة، بهدف تقليل الوقت والجهد على المستفيدين، إضافة إلى تحقيق مستهدفات إستراتيجية التحول الرقمي، وإتاحة أكبر عدد من الخدمات الإلكترونية، حيث تم الإعلان عن الخدمة اليوم وقبل وقت كاف من موسم ذبح الأضاحي؛ ليتمكن المستفيدون من الاطلاع عليها والاستفادة القصوى منها.

وأكدت الوزارة إتاحة خدمة الحجز الإلكتروني لموعد ذبح الأضاحي في المسالخ المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمجهزة تقنيًا لخدمة الحجز الإلكتروني، مما يسهم في تقليل الازدحام وساعات الانتظار الطويلة، مبينة أن الخدمة تتضمن عدة خصائص منها: حجز اليوم والوقت لذبح الأضحية، واختيار نوع الأضحية (أبقار، ضأن، ماعز، بالإضافة إلى اختيار المسلخ المطلوب والملائم من قبل المستفيد.

وأضافت الوزارة أن الخدمة الجديدة تمت إتاحتها عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة «نما» بالدخول عبر الرابط التالي https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=Jvd0vZKZ1lQ%3D، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ١٤٤٣ هـ، منوهة إلى أنها أقامت ورشتي عمل تدريبيتين حول الخدمة الجديدة لمنسوبي الوزارة في فرعي الرياض ومكة المكرمة.

يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تشرف على تلك المسالخ بعد نقل الاختصاصات لها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك ضمن نقل سبعة اختصاصات من وزارة البلديات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، تصدرتها أسواق النفع العام، فيما تقوم الفرق الفنية في الفروع والمكاتب التابعة للوزارة بدورها بجولات رقابية؛ للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية.