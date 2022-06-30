أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها اتخذت الإجراءات النظامية تجاه مخالفات مرصودة في إحدى المنشآت، بعد تعرض مواطنة لأسئلة شخصية خلال مقابلة وظيفية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعد آل حماد عبر حسابه في «تويتر»: «إشارة إلى ماتم تداوله عن مواطنة تعرضت لأسئلة شخصية خلال مقابلة وظيفية، نوضح أن فرق الرقابة الميدانية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد باشرت الحالة، واتخذت الإجراءات النظامية تجاه المخالفات المرصودة».

وأضاف: «ندعو إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال بـ19911 أو عبر تطبيق الوزارة».