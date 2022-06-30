بدأت وزارة التعليم استقبال طلبات التسجيل في برنامج الابتعاث في بكالوريوس الطب البشري والتمريض وطب القدم وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية في أيرلندا، وسيستمر حتى يوم الأربعاء القادم.

وبينت الوزارة أنه يشترط للراغبين في التقديم الحصول على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية)، بمعدل تراكمي لا يقل عن 95% أو (3.75 من 4) للمتقدمين لبكالوريوس الطب، و90% أو ما يعادلها للمتقدمين على تخصصي التمريض وطب القدم والحصول على درجـة لا تقل عن (5.5) في اختبار IELTS، ولا تقل عن (5) في كـل قـسـم أو مـا تعادلها والانتظام الكلي، والتفرغ للدراسة، والإقامة في بلد الابتعاث وألا تقـل درجـتـا القدرات والتحصيلي عـن 80% للمتقدمين على تخصص الطـب و70% للمتقدمين على تخصصي التمريض وطب القدم وألا يزيد عمر المتقدم لبكالوريوس الطب البشري على 22 سـنة ولتخصصي التمريض وطـب القـدم على 25 سنة ومعادلة الشهادة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من خارج المملكة.