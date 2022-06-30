استقبل وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس سعيد بن علي القرني، عضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة رئيس نادي البر التطوعي محمد سعيد أبو ملحة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الأمانة والجمعية لخدمة المجتمع وتفعيل الشراكة المجتمعية الموقَّعة بين الجانبين،

إذ تناول اللقاء آليات دعم العمل التطوعي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، في ظل ما تقدمه الفرق التطوعية من جهود تنموية لخدمة المجتمع في مختلف المجالات البيئية والاجتماعية بما يمثل قيمة مضافة تعود بالخير على التنمية المستدامة.

كما تم بحث التوسع في الأعمال البيئية كتشجير الحدائق والعناية بها واستعراض جهود المتطوعين في هذا الجانب بما يتواكب مع مبادرة السعودية الخضراء التي تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة لمواجهة التحديات المناخية من خلال تقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث، والحفاظ على الأراضي، إضافة الى بحث آليات التعاون في موضوع الأسر المنتجة.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى موضوع الاستدامة البيئية ووضع آليات لتحقيق الإصحاح البيئي والمحافظة على المظهر العام وتهيئة سبل تنظيم بيئات صحية ملائمة للحيوانات السائبة، مع استعراض جهود فريق الرفق بالحيوان (رحماء) التابع للجمعية للتعامل مع القطط بأساليب حضارية تحافظ عليها وعلى البيئة.

وفي ختام اللقاء قدم أبو ملحة دعوة لوكيل الأمين لزيارة الجمعية والوقوف عن كثب على برامجها وأنشطتها ومشاريعها المقدمة لتمكين الأسر والأيتام، وعلاج مرضى الفشل الكلوي في مركزي هشام عطار وعبدالكريم بكر التابعين للجمعية.