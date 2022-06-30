أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث باسم تعليم الشرقية سعيد الباحص، رفع نتائج اختبارات الفصل الدارسي الثالث للعام الحالي في نظام نور مباشرة بانتهاء أعمال اليوم (الخميس)، مشيراً إلى أداء 500 ألف طالب وطالبة بالمنطقة الشرقية في 2082 مدرسة حكومية وأهلية للاختبارات الحضورية.وأضاف: الاختبارات سارت منذ اليوم الأول وفق ما خُطط له بدقة وانتظام، ونوه إلى حرص إدارة التعليم على سرعة عمليات الرصد والمراجعة ورفع النتائج في نظام نور ليتمكن الطلاب والطالبات من الاطلاع على نتائجهم، داعياً للجميع بالتوفيق وقضاء إجازة سعيدة حتى عودتهم لمدارسهم.من جانبه، هنأ مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي، الطلاب والطالبات في المنطقة الشرقية على نجاحهم في الفصل الدراسي الثالث ونهاية العام للعام الدراسي 1443، معرباً عن أمله لهم بالتوفيق والسداد، ومتمنياً لهم إجازة سعيدة بعد أدائهم المتميز خلال العام الدراسي الحالي.