دشن مدير عام السجون اللواء ماجد الدويش، أمس، مشروع تطوير وتنفيذ وتشغيل نظام تقني لإدارة إجراءات النزلاء. ويعمل المشروع على تحسين وأتمتة إجراءات العمل والحصول على البيانات من مصدرها الرئيسي، ويسهم توثيق الإجراءات الإلكترونية في رفع كفاءة المنظومة وتحسين الخدمات المقدمة للنزلاء وذويهم.يذكر أن المديرية العامة للسجون تعمل على حوكمة إدارة منظومة العمل، وتوحيد الإجراءات الإلكترونية من خلال أفضل الحلول التقنية، لتسريع وتيرة العمل وتعزيز التكامل التقني.