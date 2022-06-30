طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، التي عقدها -عبر الاتصال المرئي- برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُّلمي في قرارٍ أصدره، أمس، وزارة الحج والعمرة بالعمل على رفع نسبة رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم في الحج والعمرة.ودعا المجلس الوزارة في القرار ذاته بالتنسيق مع الجهات المشاركة لإعداد خطة شاملة للحج تنبثق منها الخطط التنفيذية لهذه الجهات واعتمادها في موعد أقصاه نهاية شهر شعبان من كل عام.وطالب مجلس الشورى في قراره الصادر، أمس، الوزارة بالاستفادة من تجربة مبادرة طريق مكة؛ لتفادي صعوبات مرحلة قدوم ومغادرة المعتمرين.وفي القرار ذاته طالب المجلس أيضا الوزارة بتضمين باقات الخدمات الأساسية المقدمة من شركات حجاج الخارج وفقًا للتصنيف الكمي والنوعي، خدمة الإسكان وخدمة الإعاشة وفق ضوابط محكمة تضمن تطوير وتجويد الخدمة وحفظ حقوق جميع الأطراف.وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء بتكثيف الجهود لتوعية المجتمع بأضرار التبغ ومشتقاته خصوصا منتجات النيكوتين الجديدة والنظم الإلكترونية للتدخين.ودعا المجلس الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير أنظمتها الإلكترونية والبنية التحتية لتقنية المعلومات، وإيجاد حلول مبتكرة عن طريق طرح التحديات على رواد الأعمال.وطالب المجلس الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحدِّ من ارتفاع أسعار الأدوية، ومقارنة أسعارها في المملكة بالدول المصنعة، ومراجعة الأسعار في ضوء المقارنة المرجعية والعمل على عدم انقطاعها من السوق. وطالب المجلس الهيئة بتطوير تطبيق (طمني) للبحث عن توفر الدواء والكشف عن التفاعلات الدوائية والتفاعلات الدوائية الغذائية، وتقديم النصيحة حول ذلك.ودعا المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الأدوات اللازمة لزيادة فاعلية منح شهادات «حلال» وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وتفعيل مخرجات الدراسة، بما يحقق ريادة المملكة عالمياً في اعتماد المنتجات الحلال.وطالب مجلس الشورى مركز دعم اتخاذ القرار بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمركز بما يتناسب مع أهدافه وأنشطته، والإسراع في تطبيق سياسة الابتعاث عبر برامج تخصصية ذات صلة بعمل المركز.مؤشرات أداء لـ«ذوي الإعاقة»صوت مجلس الشورى بالموافقة على مطالبة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بوضع مؤشرات أداء شاملة وفقاً لخطتها الإستراتيجية، بما في ذلك تحديد مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وقياس أثرها.وأصدر مجلس الشورى قراراً آخر طالب فيه مجلس شؤون الأسرة بزيادة الإسهام في تعزيز دور الطفل السعودي تجاه قضاياه الوطنية من خلال تدريبه على استخدام وسائل التعبير عن الرأي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وأصدر المجلس قراراً طالب فيه الهيئة العامة للأوقاف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص جزء من أراضي الجامعات لأوقافها، مما يمكّن من تطويرها وتنميتها.وطالب المجلس الهيئة بأن تعمل على وضع برامج ومسارات دعم للمؤسسات الوقفية الناشئة أو الصغيرة؛ لتقويتها في جوانب الإدارة الوقفية والاستثمار الوقفي، بما يحقق نجاحها واستمراريتها، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس سعد العتيبي. وصوت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على ما تضمنته وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان من توصياتٍ بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1442 /‏ 1443هـ، التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.