اختتم في المديرية العامة للسجون، الاجتماع الـ (24) لمسؤولي المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أقيم على مدى يومين بمحافظة جدة.وناقش المجتمعون أهم الموضوعات والتطورات والأحداث، والخروج بتوصيات لرفع مستوى الجودة الإصلاحية داخل السجن. وتخلل الاجتماع زيارات ميدانية للمراكز التأهيلية والتخصصية في بريمان، وإصلاحية جدة، للاطلاع على أنشطتها المختلفة، وتعزيز الجوانب الفكرية والسلوكية المقدمة للنزلاء.