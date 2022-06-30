التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في الرياض أمس، المبعوث الخاص لرصد ومكافحة معاداة السامية بوزارة الخارجية الأمريكية ديبورا ليبستادت، والوفد المرافق لها الذي يزور المملكة حالياً.وأكد الدكتور آل الشيخ خلال اللقاء بأن المملكة تحمل على عاتقها خدمة الإسلام والمسلمين، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين، ونشر منهج الوسطية والاعتدال.ونوهت ليبستادت بجهود السعودية في نشر التسامح ومحاربة التطرف والغلو، مشيرة إلى التطور الذي تشهده المملكة في المجالات كافة.