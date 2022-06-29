تعمل وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقات، على تأمين رحلات بديلة ومقاعد إضافية لحجاج بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، إلى جانب إصدار تأشيرات فورية للدخول إلى المملكة، ضمن حزمة من الحلول العاجلة للتحديات التي واجهها ضيوف الرحمن مع محدودية السعة المقعدية للرحلات، والصعوبات التقنية التي واجهت البوابة الإلكترونية المتخصصة بحجاج الخارج.

ويأتي هذا التحرك حرصا على التيسير وحل أي تحد يواجه ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام؛ لضمان حصول كل حاجة وحاج على فرصة أداء فريضة الحج وزيارة المشاعر المقدسة ممن حظوا بفرصة اختيارهم لهذا العام.

وترحب وزارة الحج والعمرة بضيوف الرحمن الذين استكملوا اجراءاتهم عبر المنصة الإلكترونية، وكذلك الذين وصلوا إلى أرض المملكة، مشددة على أن جميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن تتابع على مدار الساعة أوضاع الحجاج في الداخل والخارج؛ لضمان تيسير وتسهيل وصولهم قبل أداء النسك، ومن ثم متابعة ورعاية جميع الحجاج أثناء الموسم.