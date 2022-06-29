تفقد وزير الصحة فهد الجلاجل، صباح اليوم، المرافق والمنشآت الصحية بالمدينة المنورة، إذ اطلع على سير العمل فيها واطمأن على جاهزيتها وجودة ما يقدم فيها من خدمات صحية لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف.

وشملت جولة وزير الصحة مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومستشفى الملك فهد، ومستشفى أحد، ومستشفى الميقات، ومدينة الملك سلمان الطبية، ومستشفى الحرم، ومستشفى السلام، ومركز صحي الصافية، ومركز صحي باب جبريل.

كما تفقد الخدمات الصحية المقدمة من جميع الجهات الصحية، حيث قام بزيارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني، والمركز المتنقل لمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة، حيث قدم شكره وتقديره للعاملين كافة في هذه المرافق الصحية لما يبذلونه من جهود كبيرة لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن.

تجدر الإشارة إلى أن استعدادات وزارة الصحة لموسم حج هذا العام، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، تشمل (25) مستشفى، يساندها (156) مركزا صحيا، كما زادت سعتها السريرية إلى (5000) سرير، منها (1053) سريرا خصصت للعناية المركزة، و(241) سريرا خصصت لضربات الشمس، وبلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو (25) ألف ممارس صحي.

إضافة إلى ذلك جهزت الوزارة عددا من النقاط الطبية المتنوعة، شملت قطار المشاعر وقطار الحرمين، كما كثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، بتوفير (180) سيارة إسعاف، وتهيئة (17) مركزا للطوارئ على منشأة جسر الجمرات بمشعر منى.