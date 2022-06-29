أعلنت وزارة التعليم عن إيقاف طباعه كشف الدرجات للصف الثالث الثانوي ابتداء من هذا العام، و الاكتفاء بكشف الدرجات الإلكتروني الذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع نور الالكتروني.

جاء ذلك في تعميم عاجل بعثته الوزارة اليوم إلى إدارات التعليم أشارت فيه إلى أن هذا القرار يأتي تحقيقا لتوجهات الوزارة للتحول الرقمي وأتمتة استخراج الوثائق و الشهادات الدراسية، مشيرة في الوقت ذاته إلى الاكتفاء بكشف الدرجات الإلكتروني للصف الثالث الثانوي بدءا من هذا العام، مع إحالة المستفيدين الراغبين إلى خدمة (نتائجي) للحصول على النسخة الورقية.