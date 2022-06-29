تقدّم أمانة عسير خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة «بلدي» لأصحاب المطاعم والمطابخ وذلك لممارسة أعمال الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يمكن إصدار تصريح الخدمة لفترة محددة حتى تاريخ 5 / 12 / 1443 هـ الموافق 4 / 7 / 2022 م بدون رسوم؛ وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.

وتواصل الأمانة جهودها في رفع مستوى جودة الخدمات، ونسبة رضا العملاء والتي تهدف من تقديم هذه الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم من القيام بذبح الأضاحي بسهولة دون تكبّد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة التي تساهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.