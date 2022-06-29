استكملت «زين السعودية» جميع الترتيبات والتحضيرات لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، حيث قامت بتوفير كل المتطلبات التقنية والفنية التي تضمن حصول كل حجاج بيت الله الحرام في منطقة الحرم المكي والمشاعر المقدسة وكذلك المدينة المنورة على أفضل خدمة اتصالات والخدمات الرقمية الأخرى بجودة وموثوقية وسرعة عالية.

وفي هذا الخصوص نجحت «زين السعودية» في إتمام كافة استعداداتها الفنية والتقنية من خلال تسخير جميع قدراتها الشتغيلية لخدمة ضيوف الرحمن بهدف تيسير و تحسين تجربة الحاج في المشاعر المقدسة من خلال التوسعات وتحسينات لجميع الشبكات والتي تشمل (الشبكة الأساسية و شبكة الوصول إلى الراديوRAN و الـ( Wi-Fi) واكتمال ترتيبات قطع الصيانة، كما عملت على التقييم والفحص الميداني ورفع الطاقة الاستيعابية في أكثر من 40 ألف عنصر وموقع حول المشاعر، كما تم رقمنة جميع العمليات للارتقاء ورفع مؤشرات الأداء والجودة، كذلك حالة الأمن السيبراني و التقييم المستمر للمخاطر والثغرات، كما حرصت الشركة على محاكاة مختلف أنواع الحوادث المحتملة من أجل المعالجة الفورية.

وكانت استعدادات «زين السعودية» لموسم الحج لهذا العام، محور الزيارة التي قام بها محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. محمد بن سعود التميمي على رأس وفد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات و هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى مقر شركة «زين السعودية» في المشاعر المقدسة. حيث اطَلع معالي د. التميمي على استعدادات «زين السعودية» والتجربة المتطورة التي تحرص على توفيرها لحجاج بيت الله الحرام.

وفي هذا السياق، عبر المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر الرئيس التنفيذي في«زين السعودية» عن "اعتزازنا في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات الرقمية لهم، وكذلك لكل القطاعات العاملة في الحرم المكي والمشاعر المقدسة، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، وبتنسيق تام مع الجهات المعنية وشركاء النجاح وعلى رأسهم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن في إثراء التجربة الدينية والثقافية لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وتسهيل رحلتهم الإيمانية بأفضل التقنيات. وسنواصل التعاون مع كل الشركاء في تطوير وترقية خدماتنا بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات وتوجيهات قيادتنا الرشيدة".