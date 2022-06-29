في حين يودع الميدان التربوي والتعليمي بالمملكة بنهاية دوام غد (الخميس) أطول عام دراسي لمراحل التعليم العام، تستعد وزارة التعليم لإعادة سيناريو اختبارات الدور الثاني، بعد نهاية العام الدراسي، الذي توقف لأكثر من 15 عاماً.

وأعادت الوزارة اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات للمكملين إلى ما بعد بدء الإجازة الصيفية حيث سيؤدي الطلاب والطالبات الاختبارات بعد انتهاء العام الدراسي رسمياً، وذلك على خلاف العادة خلال السنوات الماضية، التي كانت تعقب اختبارات نهاية العام مباشرة، وقبل تمتع الطلاب والطالبات بالإجازة الصيفية.

وحددت الوزارة يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة موعداً لبدء اختبارات الدور الثاني لطلاب وطالبات الثانوية العامة، المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 1443.

وستستمر الاختبارات حتى يوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة، على أن يكون الاختبار على مستوى إدارة التعليم من خلال لجان سيتم تكليفها لتنفيذ الاختبارات؛ نظراً لانتهاء أعمال المدراس رسمياً خلال الإجازة الصيفية.

وسينفذ اختبار الدور الثاني للطلبة المنتقلين والمرحلين في كافة المراحل الدراسية، مع عودة الهيئة الإدارية على أن تتم عمليات التصحيح والرصد في الأسبوع الأول من عودة المعلمين للعام الدراسي الجديد 1444.