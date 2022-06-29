باشرت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، المسح الأولي للمعادن في منطقة الباحة، إذ تستعين بطائرات صغيرة لرصد المعادن من علو منخفض لا يتجاوز أحياناً 60 متراً.

وأكد قائد مبادرة المسح الجيولوجي الدكتور وديع بن أحمد قشقري، أن الهيئة أطلقت أعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي في الباحة، باعتبارها امتدادا جنوبيا غربيا للدرع العربي، وعدّ الباحة مخزن معادن واعدا، موضحاً خلال ورشة عمل رعتها صباح اليوم (الأربعاء) إمارة منطقة الباحة، أن المبادرة تقوم على المسح الجيوفيزيائي المغناطيسي والإشعاعي الجوي لكامل الدرع العربي في السعودية، للحصول على بيانات المغناطيسية الأرضية والطيف الإشعاعي بدقة عالية، وتوفير خرائط رقمية للمغناطيسية الأرضية والإشعاعية.

ولفت إلى ضرورة التفسيرات الجيولوجية للخرائط المغناطيسية والإشعاعية التي تعكس أهم التراكيب الجيولوجية والسحنات الصخرية، ليتم عبرها تحديد وحصر أهم نطاقات بيئات التمعدن، مشيراً إلى دور الذكاء الاصطناعي في أرشفة وإدراج المخرجات والتفسيرات والتقارير الفنية وضمها لقاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض NGD لتوفير بيانات علوم الأرض للمستفيدين في مجالات عدة، منها مجالات الاستثمار التعديني والبحث العلمي.

وتوقع قشقري أن تتيح فرص المسح وظائف للعناصر البشرية السعودية على مراحل بما يزيد على 2000 وظيفة، نظراً للحاجة الماسة للوقوف الميداني على كل جزء من أجزاء المنطقة جبالاً وسهولاً وأودية لمدة تقارب ستة أعوام.