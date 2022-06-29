التقى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الصحة فهد الجلاجل وعددا من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء استعرض وزير الصحة أهم المشاريع الصحية بمنطقة المدينة المنورة التي تم إنجازها، بالإضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها، إلى جانب عرض ملامح الخُطط المُستقبلية للقطاع الصحي بالمنطقة، وقدم الجلاجل شرحاً عن إطلاق شركة الصحة القابضة والتجمعات الصحية بالمملكة ومنها تجمع المدينة المنورة الصحي.

وبين الجلاجل أن الوزارة جهزت خلال موسم حج هذا العام 1443هـ منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، بواقع 25 مستشفى بسعة سريرية تصل إلى 5000 سرير، تشمل 1053 سريراً للعناية المركزة، و241 سريرا للتعامل مع حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري، بالإضافة إلى مساندة 156 مركزًا للرعاية الصحية، في حين يقدم منظومة الخدمة نحو 25 ألف ممارس صحي.