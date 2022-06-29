استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اليوم (الأربعاء)، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، يرافقه مسؤولو الهيئة.

واستمع إلى نبذة عن أعمال الهيئة الرقابية خلال حج هذا العام المتعلقة بفسح الأغذية والأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، ومعاينة واردات بعثات الحج الطبية والمستلزمات الطبية مع الحُجاج، وأعمال التفتيش التي تشارك بها الهيئة مع الجهات الحكومية لضمان سلامة المنتجات الغذائية.

وتعمل الهيئة في منافذ دخول الحجاج الجوية والبرية والبحرية وصولا إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، إذ تتولى أعمال الرقابة والتفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، إلى جانب تقديم برامج التوعية، وإعداد الدراسات الميدانية، إضافة إلى المشاركة في اللجان المشتركة خلال موسم الحج.

وجهّزت هيئة الغذاء والدواء جناحين توعويين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، لتنفيذ برامجها التوعوية بـ 12 لغة تهدف لتوعية ضيوف الرحمن بما يضمن لهم سلامة المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية.

كما تُنظِّم «الغذاء والدواء» حلقات نقاش بالتعاون مع أمانتَيْ منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، لتوعية العاملين في المنشآت الغذائية ومطابخ الإعاشة المعنية بتقديم الوجبات لحجاج بيت الله الحرام.