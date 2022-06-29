stc ترفع جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن لحج 1443

رفعت مجموعة stc جاهزية خدماتها وشبكتها لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ضمن استعدادات المجموعة لموسم الحج لهذا العام 1443.

وتفقد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، رافقه الرئيس التنفيذي لوحدة التقنية في stc المهندس هيثم الفرج والرئيس التنفيذي لوحدة العملاء المهندس فيصل السابر ووفد من مجموعة stc في جولة ميدانية لمركز أعمال الحج ومركز الإسناد والدعم الفني بمنطقة مكة المكرمة.

واطلع الوفد على جاهزية خدمات وشبكة stc لخدمة ضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة، إذ عززت stc شبكتها بزيادة تغطية شبكة الجيل الخامس إلى 863 موقعاً، بإضافة 108 مواقع في المشاعر المقدسة وزيادة أبراج الاتصالات موزعة على 141 موقعاً جديداً، لضمان أفضل أداء للشبكة، فضلاً عن توفير 72 عربة متحركة لدعم التغطية والسعات في مختلف المواقع، وزيادة أعداد الكوادر البشرية المتخصصة إلى 1000 ممن يعملون في الميدان ومراكز التحكم.

كما طورت stc أبراج الاتصالات بعدد 1754 موقعاً، وإضافة 18 برجاً لاستيعاب التقنيات الجديدة و ترقية 940 موقعاً بخدمة 5G وتجهيز 138 موقعاً لشبكة الاتصالات الحرجة لدعم القطاعات الحيوية.

كما عملت stc على تجهيز خطة للطوارئ مع الجهات المختصة لتحقيق سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز استقرار الشبكة، وتضمنت الخطة تأمين أجهزة احتياطية للمقاسم والكبائن والمولدات الكهربائية المتنقلة وعربات جوال احتياطية وعربات متنقلة للربط عبر الأقمار الصناعية.

وتأتي هذه الزيارة التفقدية ضمن الاستعدادات المبكرة لضمان جاهزية خدمات المجموعة وحلولها الرقمية لتوفير تجربة مميزة لضيوف الرحمن، وبهدف تقديم أفضل خدمات الاتصالات لضيوف الرحمن وضمان استمرارية الخدمات وموثوقيتها ونجاحها.