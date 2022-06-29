طالبت لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمزيد من العناية بذوي الإعاقة خصوصاً في المناطق النائية، وتوفير كل ما يلزمهم في محافظاتهم، وتسهيل وصول الخدمة لهم، وتطلع لتبني مجلس شؤون الأسرة مزيد من البرامج والمبادرات لتعزيز دور بيئة المعاقين في التعامل معهم.

ودعا المجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، إلى حصر الأحياء العشوائية وإعداد خطط تفصيلية لإزالتها وفق جداول زمنية، والتأكيد على جميع الجهات بالتقيد بهوية مكة المكرمة، وتنفيذ مبادرة مكة الخضراء.

وأكد المجلس على وزارة الحج والعمرة ضرورة اعتماد نموذج موحّد لمباني المواقيت، وتطوير ما هو قائم ليقدم الخدمات المتكاملة لقاصديه من الحجاج والمعتمرين، وطالب المجلس وزارة الحج بتقييم أداء مقدمي الخدمة لحجاج الخارج وتضمينها في التقرير لاحقاً، ورفع نسبة رضا المستفيدين.

فيما شدد المجلس على أهمية تخصيص الجامعات مساحات من أراضيها لأوقافها، وتفعيل منهجية الوقف للتمكن من تحقيق الاستقلالية المالية.