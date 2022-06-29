زار وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية المهندس علاء النفيعي جمعية البر بجدة، حيث اجتمع بعضو مجلس إدارة الجمعية رئيس نادي البر التطوعي محمد سعيد أبو ملحة، والرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي.

وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي تبذلها الجمعية لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وسبل تعزيز التعاون مع إمارة المنطقة لدعم العمل الاجتماعي والتنموي.

وقد تطرق الاجتماع إلى جهود المتطوعين المجتمعية وإسهاماتهم التنموية، خصوصا تلك المتعلقة بالتشجير والتي تتواكب مع مبادرة السعودية الخضراء، إضافة إلى بحث آليات دعم العمل التطوعي وتوسيع مجالات نشاطات المتطوعين واستنهاض هممهم بما يحقق مستهدفات الرؤية التنموية.

وقد طُرح خلال الاجتماع موضوع الاستدامة البيئية، حيث تم مناقشة مقترح تجميع القطط في أماكن مخصصة لبقايا الأطعمة بالتنسيق مع بعض المطاعم، حفاظا على المظهر العام وتحقيقاً للإصحاح البيئي، إضافة إلى التطرق إلى مقترح لجنة المهندسين التطوعية التابعة للجمعية لتطوير حي النسيم وجعله حياً نموذجياً.

وقال المهندس علاء النفيعي إن زيارته تأتي في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها إمارة منطقة مكة المكرمة لدعم القطاع غير الربحي بما يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وإستراتيجية الإمارة في (بناء الإنسان وتنمية المكان)، مُثنياً على برامج الجمعية وأنشطتها التي تستهدف تمكين العمل الخيري واستدامته وتيسير أداء الأعمال فيه بما يخدم الفئات المستفيدة من خدمات الجمعية.

وشكر محمد أبو ملحة دعم أمير منطقة مكة المكرمة للقطاع غير الربحي ومتابعة نائبه وإشراف الوكيل وحرص الوكيل المساعد للشؤون التنموية على تقديم كل ما من شأنه تعزيز العمل الاجتماعي والتنموي من خلال دعم جهود ومبادرات القطاع غير الربحي والحرص على تطوره وارتقائه، باعتباره أحد محركات التنمية ورافداً من روافد النمو الاقتصادي.