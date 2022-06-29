بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين، إثر حادث تسرب غاز في ميناء العقبة وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال ولي العهد: «بلغني نبأ حادث تسرب غاز في ميناء العقبة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».