يشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر (WUF11) والمقام بكاتوفيتشي في بولندا حتى 30 يونيو، مستعرضاً مشاريع ومبادرات السعودية في مجال التنمية الحضرية والمستدامة في المدن اليمنية التي ساهمت في تحسين البنى التحتية ومستوى الخدمات الأساسية للشعب اليمني وتوفير فرص العمل عبر (207) مشروعات ومبادرة تنموية بقيمةٍ إجمالية (829.073.978) دولارا حتى 2021 وبنحو عدد 15 مليون مستفيدٍ في 14 محافظة يمنية.وشملت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 25 مشروعاً ومبادرة تنموية في قطاع الصحة، و50 مشروعاً ومبادرة تنموية في قطاع التعليم، و26 مشروعاً ومبادرة تنموية في قطاع الطاقة، و32 مشروعاً ومبادرة تنموية في قطاع المياه، و18 مشروعاً ومبادرة تنموية في قطاع الزراعة والثروة، و33 مشروعاً ومبادرة في قطاع النقل، و12 مبادرةً تنموية، و11 مشروعاً في قطاع المؤسسات الحكومية.وقدمت المملكة دعماً اقتصادياً وتنموياً مباشراً بلغ إجماليه 9.8 مليار دولارٍ من 2012 إلى 2022؛ تمثلت في ودائع مباشرة للدعم الاقتصادي والتنموي للبنك المركزي وصندوق التنمية الاجتماعي ومشتقاتٍ نفطية، فيما بلغ ما قدمته المملكة منذ عام 2015 ما يربو على 19 مليار دولار أمريكي كمساعداتٍ إنسانية وإغاثية وتنموية واقتصادية للجمهورية اليمنية الشقيقة، ويتم تسجيل كافة المساعدات السعودية في منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS).