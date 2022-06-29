أعربت السعودية عن بالغ الألم والأسى لضحايا حادثة تسرب الغاز المؤسفة التي وقعت في ميناء العقبة، وخلّفت عدداً من الوفيات والإصابات. وعبرت وزارة الخارجية في بيان صادر، أمس، عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المصاب الجلل، مقدمةً خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ولمملكة الأردن وشعبها الشقيق دوام الأمن والسلام والاستقرار. من جهتها، أعربت رابطة العالم الإسلامي عن عزائها ومواساتها للمملكة الأردنية الهاشمية؛ قيادةً وحكومةً وشعباً، ولذوي الضحايا والمصابين، جراء الحادثة.وأعرب الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الأمانة العامة للرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن الوقوف والتضامن الكامل مع الأردن العزيز في هذا المصاب، سائلاً المولى القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الأردن من كل سوء ومكروه.