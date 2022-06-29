عقد مجلس الشورى، أمس، جلسته العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي-، وذلك برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.وطالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بوضع مؤشرات قياس أداء واضحة للمبادرات المخصصة للبعد الإستراتيجي (الارتقاء بتجربة الضيوف)؛ للتحسين المستمر لهذه التجربة وتطويرها بما يحقق رضا الضيوف وراحتهم، مؤكداً في قراره عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي التجارية قناةً رسمية للمراسلة لاستلام تقارير السلامة، والاستعاضة عن ذلك باستخدام الشبكة الداخلية الآمنة للمؤسسة.عقب ذلك، صوّت المجلس بالموافقة على قرارٍ آخر خلال الجلسة على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1442/‏‏ 1443هـ.وتضمن قرار المجلس مطالبة الوزارة بإشغال الوظائف الشاغرة لديها، وتحوير بعضها إلى وظائف تخصصية، كوظائف الترجمة، ووظائف التقنية ومعالجة البيانات والأمن السيبراني، واستكمال اعتماد المتبقي من الوظائف المخصصة للوزارة ضمن خطة التوظيف الوطنية.وصوّت المجلس بالموافقة على مطالبة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالعمل على دراسة إنشاء ذراع استثماري (شركة استثمارية) لتنمية أموال المستفيدين، وتحقيق الاستدامة المالية.ودعا الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى تضمين صك الولاية عبارة: «على الوليّ إشعار الهيئة بأيّ تصرفاتٍ استثماريةٍ أو التزاماتٍ ماليةٍ ذات مخاطر عالية».وطالب المجلس هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمات حكومية متكاملة وبكفاءة عالية عبر منصة إلكترونية موحدة؛ تعزيزاً لتنافسية المملكة وجذباً للاستثمارات النوعية، داعياً الهيئة في ذات القرار إلى الإسراع في التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق عند إعدادها للقوائم، وفقاً لما تضمنه الأمر السامي رقم (13059) وتاريخ 16/ ‏‏3/‏‏ 1438هـ.وأشار قرار المجلس إلى تمكين الهيئة ومن خلال عملها مع الجهات ذات العلاقة من تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصةً الصحية والتعليمية، وتمكين الهيئة من الإسراع بالموافقات على الحوافز والإعفاءات للمناطق الاقتصادية الخاصة الأكثر جاهزية، ومنح المزيد من الصلاحيات التنظيمية لمجلس إدارتها، داعياً الهيئة إلى تقديم الحوافز والممكنات اللازمة لقيام مصانع محلية لسلاسل الإمداد المتعلقة بالمشروعات الضخمة ذات العلاقة.كما طالب المجلس هيئة المدن والمناطق الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة التعليم لتطوير الآليات اللازمة لمواءمة العملية التعليمية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مع متطلبات الوزارة وبما يضمن التكامل والجودة لمخرجات منظومة التعليم، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة ريمة اليحيا، وقد تبنتها اللجنة.وناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة وصوّت المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة المتضمن رأيها وتوصياتها من مطالبة مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية بمراجعة مبادرته وإعادة ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات على مراحل قريبة ومتوسطة وبعيدة الأمد لضمان عدم التعثر.وناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة المياه والزراعة والبيئة. وأصدر المجلس قراراً بمطالبة المركز الوطني للأرصاد بإنشاء منصة إلكترونية وطنية سهلة الاستخدام؛ لتقديم خدمات المركز من خلالها، داعياً المركز في قراره إلى توظيف حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي على النحو الأمثل؛ لنشر الوعي.كما طالب المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق قمر صناعي خاص بدراسة الغلاف الجوي والمناخ ومراقبة المنظومة البيئية والزراعية والمائية.«مطالبات المجلس»:وضع «الخطوط السعودية» مؤشرات قياس أداء واضحةمطالبة «الشؤون الإسلامية» بإشغال الوظائف الشاغرةتقديم خدمات عبر منصة موحدة بهيئة المدن الاقتصاديةإعادة ترتيب أولويات البرامج بمجمع الملك سلمان للغة العربية