شددت وزارة الحج والعمرة على اشتراط استكمال التحصين بأحد لقاحات «كوفيد-19» المعتمدة من هيئة الصحة العامة لأداء الحج من داخل السعودية.

وأفادت بأن من وصلت إليهم رسائل الترشيح للحج أثناء وجودهم خارج السعودية، وتلقوا التطعيم في الخارج، فيلزمهم إحضار ما يثبت ذلك، داعية إلى التواصل مع وزارة الصحة للمزيد من المعلومات.

يذكر أنه يمكن للمرشحين من حجاج الداخل إدارة الحجز والاستعلام عن الباقة وتأكيد الحجز أو إلغاؤه، منبهة إلى أنه لا توجد خاصية التعديل على الباقات أو إضافة مرافقين، في حين أنه وبعد سداد أجور الباقة سيتم إرسال رسالة نصية تتضمن رقم التصريح المصدر من خلال «أبشر».