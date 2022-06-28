حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من المنتج العشبي «مونتالين جامو» «MOUNTALIN JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT» بسبب احتوائه على مادة «Paracetamol» الدوائية، من إنتاج شركة AIR MADU MAGELANG – INDONESIA POM TR.

وأوضحت أنها رصدت تحذيراً صادراً من إحدى الجهات الرقابية يشير إلى احتواء المنتج على مواد فعالة دوائية تخضع للتسجيل، وليس كما يتم الترويج بأن المنتج ذو مصدر طبيعي نباتي.

وأبانت الهيئة أنها تتبعت منصات البيع الإلكترونية، وحللت عينات من المنتج المذكور، وأثبتت نتائج الفحص احتواءه على المادة الدوائية «Paracetamol»، مما قد يسبب مخاطر صحية على المستهلك، كون المنتج الدوائي يخضع للإشراف الطبي.

ونصحت المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبعها، لافتة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة منصات التسويق الإلكترونية ومنع تسويق المنتج ودخوله للأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.