أعلنت شبكة «إيجار» أنه في حال بيع العقار وانتقال ملكيته إلى مالك آخر، وتغيير العقود للوحدات المؤجرة إلى اسم المالك الجديد دون معرفة المستأجرين، فإنه لا يتم إلغاء عقد الإيجار، بل يبقى سارياً إلى نهاية مدته.

وكشفت «إيجار» -إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري- أنه في حال امتناع المؤجر عن توثيق عقد الإيجار ورغبة المستأجر بتوثيقه، أو العكس، فيمكن توثيق العقد من خلال الدخول على أيقونة «تسجيل حالة تعاقدية» بعد توفر اشتراطات التوثيق في موقع «إيجار».

وأشارت إلى أنه في حال كان العقد محدد المدة، وفي حال رغبة الطرفين إعادة إبرام العقد، يعتبر العقد جديدا ويستحق الوسيط نسبة السعي 2.58%، ويتحمل السعي المؤجر أو المستأجر بالاتفاق.