خالد الفيصل يطلع على الأعمال التطويرية في المشاعر ويرأس لجنة الحج المركزية.

وقف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ظهر اليوم (الثلاثاء)، على الأعمال التطويرية في المشاعر المقدسة والتي كان أبرزها المنطقة المحيطة بـجبل الرحمة وتطوير البنية التحتية بمشعر عرفات والخيام المطورة بمشعر منى، حيث تفقد الجاهزية بمشعر مزدلفة، واستمع إلى شرح عن مشروع تطوير المنطقة المحيطة بجبل الرحمة بمساحة 200 ألف م2 والذي يحتوي على مواقع الجهات الحكومية وإنارة جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به وتطوير البنية التحتية بمسطحات خضراء ومنطقة مطاعم.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن مركز الخدمات الشامل «تسليم»، والذي يهدف إلى مراجعة واعتماد إجراءات عملية جاهزية المخيمات ورفع كفاءة التشغيل والخدمة وتقديم خدمات الحجاج عبر البوابة الرقمية (tsleem.com.sa).

كما وقف الأمير خالد الفيصل ميدانيًا على مشروع تطوير المخيمات بمشعر منى والذي تبلغ مساحته 500 ألف م2.

وفي نهاية الجولة رأس أمير منطقة مكة ⁧‫الأمير خالد الفيصل⁩ اجتماع ‏لجنة الحج المركزية في مبنى إمارة مكة بمشعر ‏مزدلفة، واطلع على استعدادات الجهات لخدمة ضيوف الرحمن لحج عام ١٤٤٣هـ.‏⁧