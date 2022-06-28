الشورى يطالب الخطوط السعودية بتحسين أوضاع الطيارين ومساعديهم

طالب مجلس الشورى؛ الخطوط السعودية، بتوطين وظائف الطيارين ومساعديهم، وتحسين وضعهم، وإلغاء رسوم الاختيار المسبق للمقاعد، ووضع مؤشرات قياس لرصد رضا المستفيدين وفق أبعاد إستراتيجية.

كما دعا المجلس، الهيئة العامة للولاية على أموال القُصّر إلى تأسيس كيان استثماري لتحقيق الاستدامة للأموال، وتضمين صك الولاية إلزام الولي بإشعار الهيئة بأي مخاطر محتملة للاستتثمار بأموال القُصّر.

كما طالب المجلس في جلسته المنعقدة صباح اليوم (الثلاثاء)، مجلس شؤون الأسرة بتجريم التسول بالأطفال وربطها بنظام الحماية من الاتجار بالبشر، ودراسة كافة المعوقات والإشكالات الاجتماعية المواجهة لمجهولي النسب لمعالجتها، وتوفير الحلول.

وشدد المجلس على حماية الأطفال مما تبثه التطبيقات والمواقع، كون البث مقنناً في معظم بلدان العالم، فيما تتاح جميع المواد في التطبيقات المحملة على جوالات أفراد الأسرة محلياً بمن فيهم الأطفال والمراهقون دون تحصين ولا إشعار مسبق بالمحاذير ولا تحديد مشاهدة المواد بحسب الأعمار.