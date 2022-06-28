أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها باشرت خلال شهر ذي القعدة 1443 اختصاصاتها ومهماتها من خلال 4672 جولة رقابية، والتحقيق مع 171 مشتبها بهم، منهم موظفون من وزارات: الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وكشفت أنه تم إيقاف 48 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير)، ويجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

ودعت الهيئة إلى المساهمة في الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات التالية: الهاتف المجاني: 980، البريد الإلكتروني 980@Nazaha.gov.sa، الفاكس: 0114420057، وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه.